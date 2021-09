BELLINZONA - Il dato più basso da parecchio tempo per quanto concerne i nuovi casi e un ricoverato in meno: i dati relativi al Covid di oggi dicono questo. I nuovi contagi sono 23.

Non si registrano decessi, per cui i totali sono di 35'621 positivi accertati da inizio pandemia e 99 morti per Coronavirus.

In ospedale ci sono 22 persone, una in meno di ieri, di cui 7 in cure intense (dato stabile).