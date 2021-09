BERNA - Meno contagi in proporzione (scende il tasso di positività) ma salgono gli ospedalizzati. I nuovi casi di Covid in Svizzera sono infatti 2'894 a fronte di 37'680 test, con un tasso di positività del 7,68%.

I decessi delle ultime 24 ore sono 8, ieri erano stati 7.

Le persone che sono state ricoverate in ospedale sono 98, contro le 53 di ieri.

In Svizzera si contano attualmente 21’115 persone in isolamento e 23’027 in quarantena perchè entrate in contatto con loro.