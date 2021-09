Agente malato, l'email del comandante va di traverso. "Peggiora la sua salute"

PARADISO - Un agente è a casa in malattia e il comandante mette in dubbio che tornerà, inviando un'email sibillina ai colleghi. Succede a Paradiso, nel corpo di Polizia Ceresio Sud. A scrivere è il comandante, ormai prossimo alla pensione.

"Vista l’assenza prolungata di un vostro 'collega' (la parola non mi sembra appropriata), sono stato costretto a modificare i turni fino alla fine di settembre. Ringrazio coloro che si sono messi a disposizione per sostituirlo e ricordatevi di ringraziarlo (quest’ultima parola scritta in rosso, ndr) quando e se ritorna!", recita l'email, inviata giovedì, come riporta il Corriere del Ticino.

L'agente non l'ha presa bene e si è rivolta ai sindacati. l Sit (i Sindacati indipendenti ticinesi) è indignato e ha contattato il segretario del Comune di Paradiso. "La comunicazione fatta dal comandante va a peggiorare la salute del collaboratore e qualora non dovessero essere messere in atto le dovute misure, valuteremo la possibilità di sporgere denuncia", spiega il sindalicasta, sempre al CdT.

Il sindaco Ettore Vismara non commenta "proprio per non ingigantire le cose e non dare così troppa importanza a un fatto che può essere tranquillamente superato".