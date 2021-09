"Non c'è nulla che l'America non possa superare": Biden ricorda le vittime dell'11 settembre

WASHINGTON - "Atti codardi nati da un odio perverso che hanno cambiato la nostra nazione per sempre". Così Joe Biden ha ricordato gli attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2011. 20 anni fa, oggi: è stata una di quelle date capaci di segnare la storia, purtroppo. Tanto che praticamente tutti si ricordano dove erano e cosa stavano facendo quando i due aerei colpirono il cuore di New York, causando oltre 3'000 vittime.

"Mentre continuiamo a riprenderci da questa tragedia, sappiamo per certo che non c'è nulla che l'America non possa superare. I semi del caos, piantati quel settembre da coloro che desideravano ferirci, sono fioriti invece in campi di speranza per un futuro più luminoso", ha continuato il presidente degli USA.

Per la prima volta, si celebra l'anniversario senza soldati americani in Afghanistan. Le truppe sono state ritirate pochi giorni fa, i talebani hanno ripreso Kabul.