BELLINZONA - Casi più o meno stabili in Ticino, sono infatti 33 quelli odierni, aumentano di poco gli ospedalizzati.

Non si registrano decessi, per cui i totali parlano di 35'742 positivi accertati da inizio pandemia e 1'001 morti di Coronavirus.

In ospedale ci sono 20 persone per il virus, una più di ieri, di cui 9 in cure intense, con un aumento di 2 rispetto a 24 ore fa.