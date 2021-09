Un giorno di pioggia in tutto il Ticino

TICINO – Torna la pioggia in Ticino. Le deboli precipitazioni cadute sul nostro Cantone in mattinata saranno più intense da questa sera fino a domani. Per questo motivo, gli esperti di MeteoSvizzera hanno diramato un’allerta di grado 2 (pericolo moderato) in tutto il Ticino. L’allerta resterà in vigore fino alle 18:00 di domani, giovedì 16 settembre.

“L’instabilità, soprattutto nel Sottoceneri, alta. Sono perciò possibile temporali con accumuli locali maggiori a quelli previsti”. Tendenzialmente, sono previsti accumuli tra i 60 e i 100 millimetri di acqua.