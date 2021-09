Bellinzona, in piazza per protestare contro il 'green pass'

BELLINZONA – Nemmeno la pioggia ha fermato i coronascettici, scesi in piazza oggi pomeriggio a Bellinzona per protestare contro l'estensione del Green pass. La manifestazione a cui hanno preso parte circa trecento persone è stata organizzata via social dagli Amici della Costituzione.

Protestando al grido "Stop green pass", i manifestanti hanno sfoderato alcuni cartelloni come "Nazi pass, non vaccinati come i nuovi ebrei" ed esibito in modo ironico una sorta di carta fedeltà della Pfizer.

Il corteo è partito da Viale stazione ed è giunto fino a Piazza Governo.