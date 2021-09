Coronavirus in Svizzera, su tasso di positività e ricoveri

BERNA - Sale il tasso di positività ed aumentano i ricoveri in Svizzera. Nelle ultime 24 ore infatti i nuovi casi positivi sono 1'894 su 39'096 test, il che significa che il tasso di positività è del 4,84%, un punto percentuale più alto di ieri. I contagi sono parecchio superiori a ieri, lo è anche il numero di test effettuati, circa 7mila in più.

I decessi sono 5, ieri erano stati 4.

Più alti anche i nuovi ricoveri, 63 contro i 43 di 24 ore fa.

In Svizzera si contano attualmente 13’874 persone in isolamento e 14’822 messe in quarantena perchè entrate in contatto con loro.