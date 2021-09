BERNA - Molti meno ricoveri e un tasso di positività che scende di mezzo punto: ecco cosa emerge dai dati Covid di oggi in Svizzera. I test effettuati sono stati 37'534 con 1'632 positivi, per un tasso di positività dell'8,35% (ieri era dell'8,84%).

I decessi sono stati 5, come ieri.

Le persone ricoverate in ospedale sono state 35, ieri erano stato 63.

In Svizzera si contano attualmente 13’874 persone in isolamento e 14’822 messe in quarantena perchè entrate in contatto con loro.