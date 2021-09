Incidente di Coldrerio, una 55enne portoghese rischia la vita

COLDRERIO - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 13.30, sull'autostrada A2 in territorio di Coldrerio vi è stato un tamponamento.

Una 55enne automobilista portoghese domiciliata nel Bellinzonese circolava sull'A2 in direzione sud sulla normale corsia di marcia. Ad un centinaio di metri dall'area di servizio, per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, l'autovettura è andata a tamponare un veicolo pesante con targhe italiane. Quest'ultimo aveva appena abbandonato la corsia di emergenza dove si trovava incolonnato con altri mezzi pesanti. A causa dell'impatto l'autovettura ha poi urtato un secondo camion fermo in colonna sempre sulla corsia di emergenza.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio e della Comunale di Chiasso nonché i pompieri del CSCPM, gli addetti dell'Unità territoriale 4, i soccorritori del SAM e della REGA, che hanno prestato le prime cure alla 55enne e l'hanno elitrasportata all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica la stessa ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

La momentanea chiusura del tratto dell'A2 interessato dall'evento ha causato importanti disagi al traffico.