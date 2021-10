Fine delle speranze. Davide non ce l'ha fatta

LUGANO – La storia di Davide aveva fatto breccia nel cuore dei ticinesi (vedi articoli suggeriti). Solo tre settimane fa, la famiglia annunciava entusiasta che la raccolta fondi per aiutare Davide era riuscita.

In poche ore, i ticinesi si sono dimostrati popolo dal cuore d'oro donando oltre 430mila franchi per sostenere parte delle spese per accedere a un nuovo farmaco in America. Oggi – anticipa il Corriere del Ticino –, la notizia più brutta: Davide è morto lasciando un vuoto in tutti i cuori dei ticinesi.

Alla famiglia giungano le più sincere condoglianze dalla nostra redazione.