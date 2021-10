BERNA - I contagi da Coronavirus in Svizzera scendono sotto le 1'000 unità. Oggi infatti sono 968, con 32’682 e un tasso di positività del 2,88%, mezzo punto inferiore a ieri.

I decessi sono stati 3, ieri erano stati 6.

Le persone ricoverate sono 20, quasi la metà rispetto a 24 ore fa.

In Svizzera si contano attualmente 7'840 persone in isolamento e 4'674 in quarantena perché entrate in contatto con loro.