Contagi e ospedalizzati diminuiscono ancora in Svizzera. In tre giorni 38 ricoveri

BERNA - Ormai lo si può dire: i numeri del Covid in Svizzera sono in picchiata. Nel fine settimana sono stati registrati 2'262 casi, con un tasso di positività del 2,27%, quasi mezzo punto in meno rispetto a venerdì.

I decessi sono stati 8 nei tre giorni.

Le persone che hanno necessitato di un ricovero sono state 38, dunque in media meno di 13 al giorno (venerdì erano stati 20).

In Svizzera si contano attualmente 8'434 persone in isolamento e 5'932 entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena.