Covid in Svizzera, su tasso di positività, ricoveri e decessi

BERNA - I casi di Covid restano sotto ai 1000 ma aumentano tasso di positività, decessi e ricoveri. I nuovi positivi sono 923, con un tasso di positività che cresce di un punto e mezzo percentuale rispetto a ieri, attestandosi al 3,86%.

Da notare che i test effettuati sono stati 23'882, molti di meno rispetto a venerdì, quando erano stati 36'447, e della media del weekend, attorno ai 33mila. Da ieri sono a pagamento, si vedrà se ci sarà un aumento nel fine settimana per chi vorrà il certificato Covid.

I decessi sono stati 9, il tripli di quelli registrati nei 3 giorni del weekend.

Anche i ricoveri salgono, sono 39, lo stesso numero che si era contato nell'intero fine settimana.

In Svizzera si contano attualmente 8'434 persone in isolamento e 5'932 in quarantena perchè entrate in contatto con loro.