Chi vuole vaccinarsi con Johnson&Johnson non per ragioni mediche contatti la piattaforma di vaccinazione

BELLINZONA - Continuano le offerte per portare la vaccinazione vicina alle cittadine e ai cittadini ticinesi. Sabato 16 ottobre saranno otto le farmacie - sparse sul territorio ticinese - dove sarà possibile vaccinarsi. Finora sono circa 6'500 le vaccinazioni effettuate nelle farmacie. Proseguono anche le tappe della vaccinazione itinerante che sta ripercorrendo il tragitto già avvenuto durante il mese di settembre.

Sabato 16 ottobre saranno otto le farmacie ticinesi, sparse sul territorio, che offriranno la possibilità di vaccinarsi. Ricordiamo che per vaccinarsi in una di queste farmacie è necessario prendere contatto direttamente per verificare la disponibilità. Il numero di dosi a disposizione è infatti limitato.

Le farmacie che offriranno la vaccinazione sabato 16 ottobre 2021 sono:

- Mendrisiotto: Farmacia Internazionale (Chiasso), Farmacia Signer (Stabio)

- Luganese: Farmacia Nassa SA (Lugano), Farmacia Semper Fidelis (Viganello), Farmacia Lepori (Tesserete), Farmacia Coop Vitality (Canobbio)

- Bellinzonese: Farmacia Stazione (Bellinzona)

- Locarnese: Farmacia Solduno SA (Locarno)

La vaccinazione itinerante sta ripercorrendo le medesime tappe nelle stesse località percorse nel mese di settembre. Questa settimana sarà presente a:

12 ottobre 2021: Castione - Centro Commerciale, 12.00 - 19.00

13 ottobre 2021: Stabio - Zona Ecocentro, 12.00 - 19.00

14 ottobre 2021: Mendrisio - Filanda, 10.00 - 17.00

15 ottobre 2021: Chiasso - Piazza Indipendenza, 10.00 - 17.00

16 ottobre 2021: Morbio Inferiore - Serfontana, 10.00 - 17.00

17 ottobre 2021: Mendrisio - Fox Town, 10.30 - 18.00

18 ottobre 2021: Novaggio - Scuola elementare, 12.00 - 19.00

Continua naturalmente a essere possibile vaccinarsi al Centro cantonale di Giubiasco prendendo appuntamento tramite la piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione. Per le persone con 16 o più anni, è inoltre possibile vaccinarsi anche in modalità «walk-in», ovvero senza bisogno di fissare un appuntamento in anticipo. In quest’ultimo caso è però necessario prevedere dei tempi di attesa in base all’affluenza.

Si ricorda inoltre che le persone allergiche ai vaccini mRNA che vogliono essere vaccinate con Janssen (Johnson&Johnson) sono invitate a contattare il proprio medico oppure il numero verde cantonale 0800 128 128. Le persone che desiderano questo vaccino (non per ragioni mediche) possono annunciarsi tramite la piattaforma online presente su www.ti.ch/vaccinzione.