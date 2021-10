BELLINZONA - In Ticino si registrano oggi 24 nuovi casi di Coronavirus, 4 in più di ieri.

Non si registrano decessi, i totali sono dunque di 36'410 accertati da inizio pandemia e 1'007 morti.

In ospedale ci sono 9 persone, come ieri. Un paziente in più è in cure intense, ora sono 2.