Una società divisa, "non dal vaccino ma dalla pandemia"

BERNA - Che la società sia divisa, purtroppo si vede. Ma per il Governo la colpa non è del vaccino, che ha incontrato i rappresentanti della sanità dei vari Cantoni e lanciato la settimana della vaccinazione.

"È scientificamente provato che i vaccini funzionano: è invece la pandemia a dividere la società", ha detto Lukas Engelberger, presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (GDK).

L'invito suo e di Berset è stato di farsi vaccinare prima che l'inverno rischi di portare a nuovi picchi, anche per il sistema ospedaliero. I vaccini, hanno detto, non proteggono al 100% ma sono la via migliore per uscire dalla pandemia.

Per quanto riguarda la terza dose, sarà Swissmedic a decidere se somministrarla o no. Il target dovrebbe essere quello degli ultraottantenni.