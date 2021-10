BERNA - Meno contagi per Covid oggi in Svizzera, scende anche il tasso di positività. Infatti si registrano 1'288 positivi su 26’486 test, con un tasso di positività del 4,86% (ieri era del 5,40%).

I decessi sono 3, contro i 7 di ieri.

Aumentano però di quasi tre volte i ricoverati, 36 dopo i 13 di ieri.

In Svizzera si contano attualmente 7559 persone in isolamento e 5105 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.