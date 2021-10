L'instabilità mentale dietro al tentato femminicidio di Solduno?

SOLDUNO – Il 20enne che giovedì sera ha sparato alla sua ex compagna in Via Vallemaggia a Locarno sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. La difesa rappresentata dall'avvocato Fabio Bacchetta-Cattori – riferisce la RSI – ha ravvisato un forte quadro di instabilità per il giovane residente a San Gallo.

Durante gli interrogatori effettuati ieri è stata riposta grande attenzione ai precedenti del giovane. L'estate scorsa, infatti, il 20enne aveva inviato un video-minaccia alla 22enne ticinese in cui si immortalava con una pistola. Fu proprio quel video a far scattare il divieto di avvicinarsi all'ex compagna. Divieto non rispettato e che ha portato alla sparatoria di giovedì.

Ancora in fase preliminare, l'inchiesta dovrà chiarire tutti i contorni di una vicenda piena di punti di domanda.