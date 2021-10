Facebook, si cambia: si chiamerà Meta

STATI UNITI – “È tempo di avere un nuovo brand per la nostra società, che includa tutto ciò che facciamo. Io sono quindi orgoglioso di dirvi che da oggi il nome della nostra società sarà Meta”. Così Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, durante l’apertura della conferenza annuale della società. "La nostra mission rimane la stessa, non cambieranno le nostre app e i loro nomi - ha spiegato Zuckerberg - ma ora abbiamo una nuova stella polare: portare in vita il Metaverso. Da ora cominciamo a essere 'Metaverse first', non più Facebook first".

Con il nuovo nome, Meta, Mark Zuckerberg ha presentato durante Facebook Connect anche il nuovo logo della holding. È un simbolo dell'infinito, blu con sfumature sul chiaro a dare un effetto leggermente tridimensionale. A fianco del logo il nuovo nome della società, "Meta", in grigio.

Zuckerberg ha detto durante la presentazione che la nuova società sarà "Metaverse first, non più Facebook fist", ovvero continueranno sì a lavorare alle app di social network, ma sarà il metaverso il focus principale della società. Il simbolo dell'infinito sembrerebbe riflettere il senso del rebranding, con Meta che viene dal termine greco 'metà' che significa oltre.

Facebook vola in borsa dopo la presentazione del progetto Metaverso e il rebranding della società: il titolo al Nasdaq guadagna il 3,32% a 322 dollari e contribuisce al rialzo dei tecnologici, che in questo momento segnano un +1,20%.