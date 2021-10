Solduno, usato un fucile di fabbricazione turca?

SOLDUNO - Il 20enne che ha sparato all'ex compagna 22enne, facendole rischiare la vita, resta in carcere. Il tentato femminicidio di Solduno ha aperto tanti interrogativi, a partire da come la giovane è stata protetta dall'ex. Ma ci si chiede anche come lui abbia potuto procurarsi l'arma con cui ha cercato di ucciderla.

Stando a La Domenica, avrebbe usato un fucile di fabbricazione turca, caricato a pallettoni, che sarebbe un’arma che non necessita di particolari autorizzazioni.

Come se l'è procurata? Un'ipotesi, sempre svelata dal settimanale, è che provenga dal negozio di famiglia. I parenti del 20enne infatti fino a poco tempo fa pare gestissero un negozio di armi.