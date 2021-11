Covid in Svizzera, i contagi nel fine settimana sono 4'541

BERNA - Nei tre giorni del weekend in Svizzera si registrano 4'541 contagi da Covid, con una media giornaliera di circa 1'500, più bassa di quella dei giorni passati. I test effettuati sono stati 69’537, per un tasso di positività del 6,53% (venerdì era del 5,84%).

I decessi sono stati 15, dunque 5 di media, contro gli 8 di venerdì.

In ospedale sono finite 76 persone, tre giorni fa erano state in proporzione di più, 54.

In Svizzera si contano attualmente 10’173 persone in isolamento e 7’435 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.