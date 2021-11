Rabadan, il Municipio di Bellinzona prende tempo

BELLINZONA - Rabadan sì o no? A Bellinzona o da qualche altra parte? È di ieri la clamorosa notizia per cui la società che organizza il carnevale nella capitale potrebbe spostarsi altrove, di fronte a un no del Municipio.

Ma cosa ne pensa l'Esecutivo? Era trapelata l'indiscrezione che la maggioranza fosse per il no. Oggi è il Municipio stesso a parlare di un nulla di fatto.

“In relazione all’edizione 2022 del Carnevale Rabadan, il Municipio comunica di non aver ancora preso alcuna decisione. Approfondimenti sono in corso. Ogni ulteriore comunicazione è rinviata alla prossima settimana", si legge infatti in uno stringato comunicato.à

Le proposte del Rabadan all'Esecutivo erano un'edizione simile a quella solita con solo il corteo e una ridotta all'Expocentro o al Palabasket, idea però bocciata. Quindi, resta la prima.

Su domanda di un collega della RSI, Giovanni Capoferri, presidente della società, non ha negato la possibilità di una edizione da tenersi altrove. Lugano? Lui non dice nè sì nè no.