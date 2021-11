Il Circo Knie estende la sua tournée e si esibisce in Ticino

LUGANO – Dalla fine di luglio, il Circo Nazionale Svizzero Knie è di nuovo in tournée ed entusiasma il pubblico con il suo spettacolo insieme alla superstar svizzera Bastian Baker. Il grande successo di pubblico riscosso ha indotto la famiglia Knie a prolungare la tournée e di esibirsi a Lugano dal 7 al 16 gennaio 2022. La prevendita di biglietti parte giovedì 4.11.2021 alle 9 del mattino.

Sono trascorsi più di due anni da quando il Circo Knie ha fatto la sua ultima tappa nel Canton Ticino. La direttrice artistica Géraldine Knie è soddisfatta che un prolungamento della tournée sia possibile a gennaio: "Come Circo Nazionale Svizzero, è importante per noi essere presenti in più regioni possibili del paese. Sono felice che ora possiamo presentare il nostro spettacolo pieno di gioia di vivere e di passione allo stimato pubblico ticinese".

Unico luogo di rappresentazione in Ticino

Dopo l’esibizione natalizia a Lucerna, il Circo Knie si sposterà a Lugano all'inizio del nuovo anno. Si tratta dell'unica località nel Canton Ticino dove saranno allestite delle rappresentazioni. Il pubblico ticinese può aspettarsi uno spettacolo rockeggiante con la performance del cantante Bastian Baker, delle acrobazie mozzafiato in moto dei Mad Flying Bikers, numeri artistici di altissimo livello ed esibizioni eleganti di cavalli della famiglia Knie, oltre al divertentissimo duo comico Full House, che vive in Ticino e non vede l'ora di proporsi al pubblico di casa.

Tournée realizzabile grazie al concetto di protezione

Secondo le misure di protezione Covid19 in vigore, l'ammissione agli spettacoli sarà concessa a visitatori testati, guariti o vaccinati che possono dimostrarlo con un certificato COVID.

I biglietti per gli spettacoli a Lugano saranno disponibili da giovedì 4 novembre 2021 su www.knie.ch, presso Ticketcorner o alla cassa del circo.