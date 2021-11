Neve da record in Engadina

LOCARNO – Dopo la pioggia torna il sole in Ticino. La perturbazione che ha attraversato il nostro Cantone nella giornata di ieri si è spostata verso est. Un promontorio di alta pressione, invece, tenderà ad espandersi verso l’Europa centrale garantendo per qualche giorno tempo stabile e soleggiato anche sulla regione alpina.

Le temperature massime previste da MeteoSvizzera per oggi e domani dovrebbero raggiungere i 14°. Anche il prossimo fine settimana dovrebbe confermare la tendenza con tempo soleggiato e poche nuvole. “Non prevediamo – confermano da Locarno Monti – particolari fenomeni in questi giorni. Qualcosa potrebbe cambiare a partire da metà della prossima settimana”.

Tanta neve, invece, è caduta sull’Alto Ticino e nell’Alto Moesano. Sopra i 1500 metri “sono caduti da 10 a 30 centimetri di neve fresca. La zona più colpita è stata fra l’Alta Valle Maggia e Val Bedretto, dove localmente è caduto fino a un metro di neve”.

Record di neve in Engadina per quanto riguarda la prima metà di novembre: “I 56 centimetri di neve fresca caduta in Engadina segnano un nuovo valore record dall’inizio delle misurazioni nella prima metà di novembre”.