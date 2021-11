BERNA - Una giornata con il tasso di positività in discesa e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore si registrano 2'848 casi su 35’422 test, il che significa che il tasso di positività è stato dell'8,04% (ieri era del 9,4%).

Come detto non ci sono decessi, 24 ore fa erano stati 6.

Le persone ospedalizzate sono 31, contro le 42 di ieri.

In Svizzera si contano attualmente 10’913 persone in isolamento e 7376 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.