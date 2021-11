BELLINZONA - Nei tre giorni del weekend in Ticino si sono registrati 95 casi di Covid, il che significa una media di 31,6 al giorno.

Non si registrano decessi, i totali sono così di 36'896 positivi accertati e 1'007 morti da inizio pandemia.

In ospedale ci sono 11 persone, una in meno rispetto a venerdì, anche se aumentano i ricoverati in cure intense: da uno a 2.