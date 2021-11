Consiglio Federale e Cantoni le provano tutte: anche l'ipnosi!

BERNA - Ipnosi per chi ha paura di farsi inoculare il vaccino: è una degli ultimi escamotage in ordine di tempo messi in campo per convincere gli scettici.

Oggi parte la settimana di vaccinazione, con numerose iniziative. Ci saranno notti di vaccinazione, villaggi dove ci si potrà recare a ricevere le dosi. Alcuni cantoni permetteranno anche di vaccinarsi in bus, in battello o addirittura nelle proprie case, prenotando un team per almeno cinque persone.

E qualcuno ha pensato addirittura all'ipnosi, per chi ha paura.

Il Consiglio Federale ha fatto scendere in campo numerose personalità di sport, cultura e arte come testimonial.