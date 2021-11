Piazza la Fondue fa 5

LUGANO – Quasi un quintale di formaggio del Caseificio del Gottardo, 60 kg di pane e 30 kg di sottaceti accompagneranno la 5° edizione di Piazza la Fondue il prossimo 12 dicembre. Rispetto alle precedenti edizioni, si è voluto rendere ancora più centrale l’evento optando per la centralissima Piazza Rezzonico. Sulla stessa verrà montato un capannone adeguatamente riscaldato per accogliere a partire dalle 11.30 i quasi 300 ospiti. Il tutto sarà accompagnato dalle note di Ciro Annovazzi.

Sarà dato il massimo rispetto alle norme covid e potranno quindi accedere unicamente i vaccinati (certificato QR + documento d’identità) oppure i non vaccinati con un test Antigenico rapido negativo, eseguito non più di 48 ore prima dell’evento, oppure un test PCR negativo, eseguito non più di 72 ore prima dell’evento o infine un certificato che attesti la guarigione del Covid-19 da non più di 6 mesi, in tutti i casi va presentato un documento d’identità. Tutte le informazioni su: www.piazzalafondue.ch