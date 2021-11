BERNA - Oggi in Svizzera si registrano 3'886 contagi da Coronavirus su 37’105 test, con un tasso di positività del 10,47% (comunque in leggera discesa da ieri, quando era stato del 10,7%).

Le persone decedute a causa del Covid sono 6, contro i 14 di 24 ore fa.

I nuovi ricoveri sono 35, mentre ieri erano stati 55.

In Svizzera si contano attualmente 17’276 persone in isolamento e 12’757 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.