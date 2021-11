BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera si sono registrati 3'922 contagi su 48'422 test effettuati, il che significa che il tasso di positività é dell'8,10% (in netta discesa rispetto a ieri quando era stato del 10,47%).

I decessi sono stati 7, uno più di ieri.

Le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero sono 68, quasi il doppio di 24 ore fa quando erano state 35.

In Svizzera si contano attualmente 18'012 persone in isolamento e 13'683 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.