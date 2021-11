Il nipote di Kennedy a Berna per manifestare contro le misure anti Covid

BERNA - Diverse migliaia di persone sono scese in.. stazione a Berna. La manifestazione contro le misure anti Covid odierna è stata infatti organizzata a Wankdorf dall'associazione 'Public Eye on Science', presieduta dall’agricoltore biologico ed ex granconsigliere dei Verdi zurighese Urs Hans.

Tra i presenti anche ospiti di eccezione. C'è infatti e l’attivista ambientale e no vax statunitense Robert F. Kennedy Junior, uno dei nipoti dell'ex presidente americano. Per le sue posizioni l'uomo ha avuto contrasti in famiglia e gli sono stati chiusi gli account social.

A Berna è arrivato anche l’avvocato tedesco Reiner Füllmich, una delle figure principali degli oppositori alle misure anti-coronavirus in Germania.