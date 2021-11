Incendio in un appartamento a Stabio

STABIO – La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 12, è scoppiato un incendio in un appartamento di una palazzina in via Gaggiolo a Stabio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio dalla cucina e in breve tempo le fiamme hanno intaccato l'intero appartamento.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l'evacuazione temporanea degli inquilini dello stabile e quelli della palazzina adiacente. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, nonché i collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane, sono intervenuti i pompieri del CSCPM e i soccorritori del SAM.

Non si segnalano persone ferite o intossicate. Sono periti per contro gli animali domestici presenti nell'appartamento, un gatto e alcuni canarini. L'appartamento interessato dall'incendio ha riportato ingenti danni.