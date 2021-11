"Terza dose presto estesa a tutti"

BERNA – La terza dose del vaccino anti Covid sarà presto estesa a tutti. Lo ha affermato il presidente della Confederazione Guy Parmelin in un'intervista alla NZZ am Sonntag.

"Arriva un momento – dice – in cui devi ammettere a te stesso che non puoi convincere tutti a vaccinarsi. Dobbiamo prendere atto del risultato, limitare i danni e promuovere altre misure come le dosi di richiama", spiega Parmelin tracciando un bilancio della settimana nazionale delle vaccinazioni.

"Vogliamo evitare a tutti costi un nuovo lockdown. Misure più severe saranno introdotte soltanto se necessario".