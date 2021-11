"Per ora nessuna misura supplementare ma il futuro dipende dai comportamenti di ognuno"

BERNA - Per il momento non servono ulteriori misure per combattere la diffusione del Covid. Chi temeva chiusure o inasprimenti per ora può stare tranquillo, almeno stando alle parole in conferenza stampa di Alain Berset.

Il quale ha però precisato che il futuro dipenderà dal comportamento di ognuno.

Da parte del presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) Lukas Engelberger c'è stata l'esortazione ai Cantoni a prendersi le proprie responsabilità, non escludendo dunque che eventuali misure potrebbero essere da prendere a livello cantonale.