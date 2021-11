"Chissà perché ci ricaschiamo ogni volta"

BELLINZONA – Cresce il numero di contagi e di ricoveri in tutta la Svizzera. Con l'inverno, quindi, la situazione è tornata a farsi allarmante. Lo sa bene il medico cantonale Giorgio Merlani che su Twitter ha commentato i dati diffusi dall'Ufficio federale della sanità pubblica, non nascondendo la propria amarezza.

"Chissà per quale strana trappola mentale ci ricaschiamo ogni volta. 'Ma da noi non succederà mai quanto successo in Cina, a Lodi, India, Austria' e poi...".

E poi...il sito il del Cantone ha fornito l'aggiornamento odierno su ricoveri e contagi. Sono 115 i casi positivi registrati nell'ultimo giorno a cui si aggiungono dieci ricoveri in 24 ore (50 in totale). Allo stato attuale, sei pazienti si trovano in terapia intensiva.