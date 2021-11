Nessuna nuova restrizione da parte di Berna

BERNA – Il Consiglio Federale tira dritto. Nonostante l'evoluzione in negativo della situazione pandemica, il Governo ha deciso di non cambiare strategia per il momento e di non introdurre nessuna restrizione in contrasto al Covid. Il consigliere federale Alain Berset ha però passato la palla ai Cantoni in caso di situazione diversa tra essi. "Se ci fosse una differenza a livello regionale – ha detto –, spetta ai Cantoni decidere i provvedimenti necessari".

"La Svizzera – continua – deve procedere per la propria strada. Accettiamo il fatto che non tutti sono vaccinati. Non stiamo giocando con il fuoco. Preferiamo continuare così. La situazione è critica, ma in costante analisi".