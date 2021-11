Roberta Pantani nel Consiglio di AET

BELLINZONA – Il Consiglio di Stato informa di avere nominato Roberta Pantani Tettamanti nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET).

Roberta Pantani Tettamanti ha ottenuto l’attestato professionale federale di fiduciario nel 1992 ed è iscritta all’Albo cantonale dei fiduciari quale commercialista e immobiliare. È inoltre revisore autorizzato ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori). Dal 1995 è CEO dello Studio fiduciario e immobiliare Roberta Pantani Tettamanti SA di Chiasso.

A partire dal 1° dicembre 2021 Roberta Pantani Tettamanti assumerà la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET) in sostituzione di Ronald Ogna, che ha concluso il suo mandato per raggiunti limiti di carica.

Il Governo coglie l’occasione per ringraziare quest’ultimo per il lavoro svolto in seno ad AET. Nominato membro del Consiglio di Amministrazione nel 2009, ha rivestito la carica di Vice Presidente dal mese di febbraio 2020.