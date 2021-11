Nel fine settimana quasi 20mila contagi, ma sono state ospedalizzate meno persone

BERNA - I nuovi contagi registrati nelle ultime 72 ore, durante il weekend, sono stati 19'402, con una media giornaliera di 6'467 casi e un tasso di positività del 14,43% (i test effettuati sono stati 134’418, venerdì il tasso era del 13,76%).

I decessi sono stati 35, in media 11,66 al giorno, contro i 12 di tre giorni fa.

Le persone ricoverate sono state 155, 51,66 al giorno, mentre venerdì erano state 106.

In Svizzera si contano attualmente 43’324 persone in isolamento e 29’387 entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena.