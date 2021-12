LUGANO – L'evolversi in negativo della situazione pandemica in Ticino ha costretto gli organizzatori di 'Piazza la Fondue' ad annullare l'evento inizialmente in programma il 12 dicembre in Piazza Rezzonico. "L'attuale crisi sanitaria – comunicano –, che ha purtroppo ripreso vigore, sconsiglia ogni evento che richiami importanti masse di folla".