Cento gatti morti trovati nella casa di un 81enne

NIZZA – Un centinaio di cadaveri di gatti sono stati scoperti ieri a casa di un pensionato 81enne residente a Nizza, nel sud della Francia. Oltre ai gatti morti, ce n'erano un'altra ventina ancora vivi, ma in condizioni pietose di salute. I cadaveri, di cui gran parte erano stati riposti in scatole di plastica o di legno sigillate, sono stati scoperti dopo il ricovero dell'uomo in ospedale.

Diverse associazioni per la difesa degli animali sono state allertate dalla nipote, che ha scoperto i cadaveri intorno alla casa e anche all'interno di essa, come anche resti di scoiattoli, di topi e una mandibola di cane.

Il cadavere di un gatto probabilmente divorato da suoi simili è stato rinvenuto sul divano di casa. Salvati invece da veterinari e volontari un'altra ventina di gatti trovati ancora vivi all'interno dell'abitazione, ma rachitici o in drammatiche condizioni di salute.