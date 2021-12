BELLINZONA - Nelle ultime 48 ore in Ticino si sono registrati 429 contagi, con una media giornaliera di 214,5.

Si registrano 5 nuovi decessi, portando i totali a 4'505 positivi accertati da inizio pandemia e 1'022 morti.

In ospedale ci sono 98 persone, 15 in più rispetto a martedì, di cui 13 in cure intense (con un aumento di 2).