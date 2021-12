BELLINZONA - In Ticino nelle ultime 24 ore si registrano 231 casi di Covid, un numero superiore alla media dei giorni scorsi.

Ci sono stati purtroppo anche 3 decessi, e queste cifre portano i totali a 41'389 positivi accertati da inizio pandemia e 1'028 morti.

In ospedale ci sono 97 persone, 4 in meno di ieri, di cui 12 in cure intense (uno meno di ieri).