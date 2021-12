BERNA - In Svizzera nelle ultime 24 ore si registrano 11'167 casi di Covid su 48’374 test effettuati, il che significa un tasso di positività del 14,26% (in discesa di due punti e mezzo percentuali rispetto a ieri).

I decessi però sono 41, contro i 24 di ieri.

Aumentano in modo importante anche i ricoveri, sono stati 220, ieri erano stati 155.

In Svizzera si contano attualmente 59’084 persone in isolamento e 38’508 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.