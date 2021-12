Massimo Boni è il nuovo direttore dell'Ente Turistico del Luganese

LUGANO - Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turistico del Luganese (OTRL) si è riunito ieri sera, 14 dicembre 2021, per la nomina del nuovo Direttore. Il Presidente, Bruno Lepori, ha presentato al CdA i lavori della Commissione Cerca, a cui era stato affidato il compito di seguire la selezione, dopo aver indetto un concorso pubblico, chiusosi lo scorso 24 settembre.

La selezione è stata seguita da una primaria società locale specializzata nella consulenza

aziendale per le risorse umane. Alla chiusura del concorso sono pervenute una cinquantina di

candidature. Al termine di un accurato lavoro di valutazione delle candidature pervenute e ai

colloqui svolti, di concerto con la Commissione Cerca, sono stati individuati tre finalisti,

sottoposti in seguito ad un assessment. Tutti e tre i finalisti sono stati ritenuti molto validi.

Il CdA, dopo la discussione, ha nominato all’unanimità il nuovo Direttore, che entrerà

formalmente in carica a inizio aprile 2022 e prenderà il posto di Alessandro Stella che lascerà

l’incarico per godere il meritato pensionamento. Il nuovo Direttore di Lugano Region sarà

Massimo Boni, 44 anni, laureato in Marketing e Comunicazione all’Università della Svizzera

Italiana, in aggiunta a diversi corsi di formazione ed aggiornamenti. Egli vanta oltre 15 anni di

esperienza nel settore turistico, viaggi e media a livello nazionale ed internazionale in qualità

di Senior Sales, Marketing & Communication Manager. Massimo Boni, luganese, ha maturato

diverse importanti esperienze di cui, negli ultimi cinque anni in qualità di Direttore vendite per

l’Ente del turismo Engadina, ha curato con successo il marchio St. Moritz e sviluppato mercati

come Italia, Germania, USA, Cina, India e Brasile. Attualmente è consulente per diverse realtà

nel settore turistico, comunicazione e aziendale, tra cui Svizzera Turismo.

Il signor Boni in questi lunghi anni di carriera ha una comprovata esperienza per quanto

riguarda piani di sviluppo e strategia di marketing e vendita, in particolare per lo sviluppo del

mercato e la creazione di nuovi prodotti, acquisendo nuovi target e nuovi mercati,

occupandosi di pianificazione e organizzazione, gestendo gruppi di lavoro multidisciplinari,

grandi eventi, business plan e analisi. Completano il suo profilo, oltre all’aspetto creativo e

dinamico, l’ottima conoscenza del contesto economico e sociale del Cantone, Luganese in

particolare, il forte attaccamento al territorio, la capacità di visione strategica locale ed

internazionale, un’ottima capacità di relazione e comunicazione, conoscenza approfondita dei

new media, nonché la perfetta conoscenza delle lingue nazionali e dell’inglese.



Il signor Boni sarà chiamato a trovare nuove strategie di sviluppo territoriale per promuovere

la regione del Luganese a livello nazionale ed internazionale, interfacciandosi con tutti i

partner e attori del settore non solo turistico, ma anche economico, politico e sociale.

Il CdA tiene a ringraziare il Direttore Alessandro Stella per il suo impegno nei suoi dieci anni

di carriera alla guida di Lugano Region. A lui va il merito di aver saputo organizzare e

promuovere le attività, adattandosi rapidamente alle nuove circostanze ed ai grandi

cambiamenti che il settore turistico ha dovuto affrontare in questi anni.