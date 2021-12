BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera si segnalano 11'070 casi di Covid in Svizzera su 75'335 test effettuati, con un tasso di positività del 14,69% (in risalita dello 0,4% rispetto a ieri).

I decessi sono stati 33, meno dei 41 di ieri.

Le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero sono state 149, mentre ieri erano state 220.

In Svizzera si contano attualmente 59'627 persone in isolamento e 39'341 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.