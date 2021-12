Chiuso per Covid. Niente Nez Rouge quest'anno: "Non c'era la serenità necessaria"

BELLINZONA - Nez Rouge rinuncia al servizio per il mese di dicembre. L'associazione di volontari che accompagna a casa chi agli eventi non se la sente di guidare dopo una cena ha deciso che non sarà sulle strade.

I volontari e non solo non si sentono sicuri e dopo confronti interni si è arrivati alla decisione, ha fatto sapere Nez Rouge Ticino.

"Nez Rouge Ticino sin da subito discutendo anche a livello nazionale con la Federazione era pronto per scendere in campo per riportare a casa chi non se la sentisse di ricondurre il proprio veicolo in totale sicurezza durante il periodo natalizio con un servizio ridotto. Ovvero Venerdi 17, Sabato 18, Venerdi 24 e venerdi 31 Dicembre", si legge in una nota diramata oggi. "Già predisponendo molte misure cautelative e di sicurezza per i nostri volontari e utenti. Il tutto era quasi pronto a parte qualche piccolo dettaglio che andava affinato nelle prossime ore".

Ma poi è cambiato qualcosa: "Purtroppo il continuo aumento di casi positivi al Covid19 non aiuta certamente il nostro servizio. Negli scorsi giorni e settimane il comitato si è più volte chinato sul tema e l’intenzione era di provare qualche sera per poi decidere definitivamente cosa fare. Anche perché diversi servizi privati dove era richiesta la nostra presenza sono stati annullati causa Covid. Purtroppo come detto in questi ultimi giorni i casi e decessi continuano ad aumentare, per un senso di responsabilità civile ed individuale abbiamo svolto un breve sondaggio all’interno dei nostri volontari per comprendere meglio cosa fare e se sarebbero stati disponibili per svolgere i servizi in totale serenità".

Ma evidentemente non c'era quella tranquillità necessaria e dunque dopo una riunione straordinaria del comitato esso "purtroppo rammaricato ma con un senso di responsabilità verso i nostri volontari e utenti ha deciso di rinunciare a proporre il nostro servizio per questo mese di Dicembre. Una decisione che fa male al cuore ma in questo momento bisogna aiutarsi l’un l’altro tutelando al meglio la salute e diminuendo i contatti. Per questo motivo il servizio non verrà offerto".

Non si abbassi la guardia sulle strade, ammonisce Nez Rouge. "Ricordiamo a tutti gli automobilisti di definire per tempo chi riporterà gli amici e l’auto a casa, oppure chiamare un taxi, oppure dormire sul posto".