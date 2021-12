Lombardi dopo il caso di variante Omicron: "2G unica soluzione per non chiudere le piste"

AMBRI - Ieri è arrivata la notizia di un caso di variante Omicron al derby di hockey tra Ambrì e Lugano, con l'invito a tutti coloro che erano presenti sugli spalti a farsi tamponare. Il presidente dei leventinesi Filippo Lombardi è intervenuto a Fuorigioco parlando della situazione.

Era la prima volta in cui si entrava in pista solo col 2G, ovvero era consentito l'accesso a vaccinati e guariti e non a non vaccinati. Per Lombard è l'unica soluzione per evitare le partite a porte chiuse. E si augura che questo caso non conduca verso la chiusura delle piste, invitando alla ragionevolezza.

“Non posso che invitare tutti i presenti in curva a seguire la raccomandazione del medico cantonale. Spero vivamente che si riesca a tracciare il caso, che emerge sei giorni dopo il derby”, ha detto. Ha aggiunto: "Dispiace, ma poteva però succedere. D’altronde, non è il primo caso di Omicron in Ticino”.