Le difficoltà del booster dopo quattro mesi: giuridiche e pratiche

BERNA - Il booster dopo quattro mesi mette in difficoltà i Cantoni e stando ai capi della sanità di Zurigo e Berna rischia anche di essere problematico dal punto di vista legale. Il Consiglio Federale ha scavalcato la Commissione federale per le vaccinazioni e non c'è ancora il via libera ufficiale di Swissmedic.

Dunque, di fatto si tratta di una vaccinazione off-label. Le farmacie non possono quindi offrire il vaccino e anche i medici, senza il via libera, faticano ad assumersi la responsabilità di inocularlo.

Inoltre la tempistica del Governo fa credere a molte persone che potranno avere la terza dose prima di Natale, il che non è praticabile.