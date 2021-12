"Pronti a intervenire appena sapremo di più sulla pericolosità di Omicron"

BERNA – Il consigliere federale Alain Berset rompe il silenzio. Lo fa tramite un post trilingue pubblicato sul proprio profilo Twitter. “Ho fatto il punto della situazione con il presidente della Confederazione Parmelin e il presidente della conferenza dei direttore cantonali della sanità Engelberger. Aumentano i contagi con Omicron e quindi presto anche i ricoveri. Non è ancora chiaro quante persone avranno bisogno di cure intensive. Per il momento, non sono previsti ulteriori provvedimenti. Ma il prossimo pacchetto di misure è già pronto. Il Governo potrà così intervenire non appena disporrà di dati più precisi sulla pericolosità di Omicron”.

E ancora: “Appello alla popolazione: fatevi vaccinare! Una vaccinazione o un richiamo proteggono molto bene da decorsi gravi, anche in caso di Omicron. Altrettanto importante: riducete i contatti, indossate la mascherina, arieggiate regolarmente e fatevi testare in caso di sintomi”.